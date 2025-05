Zambullidas de riesgo en el Verdugo

El trágico suceso ocurrido en la tarde del martes en el río Verdugo, donde un joven vigués de 20 años perdió la vida al saltar junto a su pareja desde el puente de Comboa, pone en alerta sobre esta peligrosa práctica, bastante habitual en distintos puntos de este cauce fluvial a su paso por el municipio de Soutomaior.

Uno de los lugares preferidos por los jóvenes para estas zambullidas de riesgo es el puente colgante situado en la confluencia de los ríos Verdugo y Oitavén. Este paraje natural suele ser muy frecuentado por pandillas durante los días de calor, y aunque en los dos extremos existen letreros en los que se advierte de la prohibición de saltar desde el puente, muchos hacen caso omiso.

«Nosotros venimos desde hace mucho tiempo y siempre nos tiramos y nunca nos pasó nada. Y también me lancé varias veces desde el medieval de Comboa, aunque ese es mucho más alto y más peligroso, porque el fondo no está tan claro y hay más corriente. Pero tengo claro que después de la desgracia del chico que falleció ya no volveré a lanzarme desde ahí», asegura Pablo Pereiro, un joven de 18 años de Arcade que ayer disfrutaba en esta zona fluvial.

Otro de sus amigos, Pablo Alonso, de 18 años y de la parroquia redondelana de O Viso, también reconoce haberse lanzado desde el puente. «En el caso del colgante no hay casi riesgo, al menos para los que conocemos bien la zona. Aquí hay muy buena visibilidad del fondo, pero hay que saber tirarse. Si no sabes puede ser peligroso aunque no haya mucha altura», advierte.

Esta práctica de riesgo también es bastante habitual en otros puentes del río, como el medieval de Comboa, donde se produjo el fatal desenlace este martes tras saltar junto a su pareja un joven, perdiendo la vida al no poder salir a la superficie tras la zambullida.

«Vengo con mucha frecuencia por este puente y nunca vi a nadie lanzarse desde lo alto, pero sé que hay gente que lo hace. Donde sí que los vi muchas veces es en el puente colgante y creo que es una práctica muy peligrosa. La gente no es consciente del riesgo porque una mala caída, un remolino o la corriente puede causar una desgracia, como lamentablemente ocurrió ayer [por el martes]», indica Raimundo Sánchez, un pontevedrés que ayer acudió en su bicicleta eléctrica a esta zona.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, se mostraba ayer muy afectado por el trágico suceso tras seguir durante horas a pie de río las labores de búsqueda del joven fallecido en Comboa. «Cando sucede unha desgraza como esta saltan todas as alarmas, a xente debe de concienciarse de que lanzarse á auga desde unha ponte ou unha zona de rocas é unha práctica de risco, aínda que sexa nunha zona que coñezas ben», indica.

Pese a los carteles de advertencia en algunos puntos, como el puente colgante, es consciente de que muchos bañistas no hacen caso. «É algo imposible de controlar porque nun río como este hai moitas pozas e lugares nos que a xente pode saltar, polo que creo que o labor máis importante está en traballar desde a educación e a concienciación do perigo que supón. Despois dunha desgraza como a ocorrida a xente está máis sensibilizada, pero teñen que darse conta de que é unha práctica de risco e sempre pode haber un accidente», subraya.

El puente medieval de Ponte Sampaio es otro de los puntos donde se practican saltos arriesgados. En este caso, además de la altura, el peligro también está en las fuertes corrientes del río, sobre todo durante la bajamar. Esta situación ha obligado al Concello de Pontevedra a ampliar el horario de los socorristas de la playa fluvial de Ponte Sampaio, ante el elevado número de incidencias.