Una alumna del instituto de Soutomaior gana la olimpiada nacional de Geografía

El talento geográfico del IES de Soutomaior brilla con fuerza en el ámbito estatal. Los tres alumnos que representaron al centro en la V Olimpiada de Xeografía da USC dieron un paso más allá al conseguir un gran éxito en la fase estatal, celebrada el pasado jueves de manera telemática. Vega Gómez Álvarez logró el primer puesto, proclamándose así campeona de España, mientras que sus compañeros Xabier Villano e Iago López se clasificaron en cuarto y séptimo lugar, situándose así entre los mejores del país.

La competición, organizada por la Asociación Española de Geografía (AGE), contó con la participación de los ganadores de las fases autonómicas de todo el Estado. La finalidad del concurso es reconocer el conocimiento geográfico y fomentar el interés por la disciplina. Vega, como ganadora, recibirá un premio económico como reconocimiento a su esfuerzo y a su brillante actuación.

Desde el IES de Soutomaior, el profesorado y la comunidad educativa celebran este logro histórico con orgullo: «É unha mostra do traballo ben feito e do potencial do noso alumnado”, señaló el director del centro, Modesto Campos.