O grupo de teatro inclusivo Xanela estrea “A familia Bratislava”

O grupo de teatro inclusivo Xanela estrea mañá luns a súa cuarta obra, “A familia Bratislava”, ás 17.00 horas, no Multiúsos do Piñeiral do Crego de Chapela. Esta obra é o resultado dun proxecto comunitario entre a Asociación Xaruma e o IES de Chapela (alumnado de APSD). A iniciativa conta con máis de trinta persoas das entidades participantes e ten como obxectivo principal o desfrute e a inclusión. A entrada será de balde ata completar aforo.