Vermú de barrio na Ramallosa

O programa Vermú de barrio do Concello de Nigrán continúa este domingo na rúa Damas Apostólicas da Ramallosa cun concerto de San Rockers ás 12.30. Esta iniciativa, que leva concertos matinais de bandas locais a diversos puntos do municipio, conta co apoio da Deputación de Pontevedra a través do Plan +Provincia.