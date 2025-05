O profesor Outes da a coñecer en Nigrán o seu último ensaio

«Feixe de Flores para Galicia. Un programa humano, económico e ecolóxico» (Editorial Galaxia) é o título do último ensaio de Xosé Luis Outes, catedrático xubilado da Universidade de Vigo, que o propio autor presenta hoxe ás 19.30 na biblioteca municipal de Nigrán. A obra é froito das súas reflexións sobre o desenvolvemento do capitalismo desde os anos oitenta do século pasado e fai propostas para facer de Galicia un país moderno.