Presentan unha biografía de Luís Taibo en Gondomar

O local do Instituto de Estudos Miñoráns en Gondomar acolle hoxe ás 20.00 a presentación do libro «Taibo. Verso libre da música galega. Compostela/México DF» a cargo do seu autor, Alberto Cancela. Trátase dunha biografía do músico e médico que foi unha figura esencial nos diferentes movementos galeguistas de finais do século XIX. Era irmán de Victoriano Taibo, o escritor e mestre tamén galeguista que lle da nome ao premio de poesía de Gondomar.