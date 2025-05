El «agroglamour» echa a rodar en Cans

Coloquio «A que andas?»

Avance de filmes en fase de guiñon con Xiana do Teixeiro, Nerea Barros, Pablo Dopazo, Alejandro Loayza y Alfonso Zarauza.

A las 11.30 horas en el Baixo de Carlos.

Coloquio AISGE

Diálogo con María Vázquez, Tamar Novás, Nerea Barros y Lucía Veiga sobre «Series y plataformas, una nueva vía para los intérpretes»

A las 13.00 horas en el Torreiro.

Actuación de Mondra

El artista musicalizará el filme mudo «Miss Ledya».

A las 17.30 horas en el Baixo de Bugarín

Encuentro con Zarauza

El cineasta Alfonso Zarauza repasará sus treinta años de trayectoria profesional.

A las 19.00 horas en el Torreiro.

Colocación de una estrella

Alfonso Zarauza dejará su huella en el Festival de Cans.

A las 21.00 horas en el Torreiro.

Procesión de chimpíns

Con salida desde el Can de Pedra hasta a Leira do Río, acompañada por la «Treboada Virxe do Alivio».

A las 21.30 horas.

Concierto de Biznaga