Alfombreiro, nova voz galega

A Asociación de Alfombristas Corpus Christi de Ponteareas recibiu un agasallo moi especial no Día das Letras Galegas: a inclusión no Dicionario da Real Academia Galega do termo «alfombreiro, -a», tal e como solicitara a principios deste ano. A nova foi comunicada por carta polo coordinador do Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega (RAG), Manuel González González, ao presidente do colectivo alfombreiro ponteareán na fin de semana.

«Na reunión do Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega do día 19 de febreiro de 2025 tomouse o acordo de incorporar ao Dicionario da Real Academia Galega a voz alfombreiro, -a como substantivo para expresar a persoa que fai, amaña ou vende alfombras, e como adxectivo co significado de relativo ás alfombras», explica na súa epístola o coordinador da RAG, apuntando que «aínda que a incorporación da voz está aprobada desde o día 19 de febreiro, a súa visualización na edición en liña do dicionario non será efectiva ata que se produza a próxima carga de modificacións e novas incorporacións».

Desde a Asociación de Alfombristas de Ponteareas recollen con gran entusiasmo esta nova, pois entenden que o novo termo «cubre unha gran carencia na lingua galega». «É a culminación para que a tradición de confección de alfombras de flores para as procesións de Corpus en toda Galicia, e das que as de Ponteareas son un referente internacional, sexa recoñecida como a arte efémera que é, e as persoas que as fan, como artistas», manifesta o colectivo de alfombreiros e alfombreiras de Ponteareas.

Por outra banda, da mesma forma que enviaron esta petición a RAG, a Asociación tamén solicitou á Real Academia Española a solicitude dunha nova acepción para definir a palabra alfombrista, xa que ningunha das actuais fai referencia á arte floral efémera. Nesta caso, aínda que a petición foi recollida polo académico Darío Villanueva, está pendente de resolución na comisión de neoloxismos da RAE.