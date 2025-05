Un club para el «edén»

Todas las posibilidades turísticas de las bodegas de vinos de calidad llevan años en la oferta que ojean las y los visitantes más selectos. Ahora la agrupación Galicia Sureste, que incluye a todos los concellos del Baixo Miño, Val Miñor, parte de Louriña y la comarca de Redondela, ha creado un club para productos y servicios con el objeto de lograr una oferta turística diferenciada en la que se involucra de lleno al sector primario.

El proyecto fue presentado en O Rosal, el corazón de una zona considerada el «edén» de Galicia. A las posibilidades de las bodegas como punto de atracción para el sector turístico puede acompañarse la potenciación de la artesanía de la comarca o los viveros de flor, que en determinados momentos del año pueden resultar muy atractivos para los y las visitantes, y que, junto a otros servicios en destino, compondrán un selecto club.

Incorporado en el Plan de Sontenibilidad Turística en Destino «A despensa de Galicia», el trabajo avanza «para que a explotación turística das infraestructuras do sector primario permita os seus operadores dispoñer dunha actividade económica complementaria e tamén poñer en valor os proxectos empresariais e o seu papel no desenvolvemento económico do xeodestino», según afirma el experto Adolfo Neira, presente en el acto, en el que también intervinieron la alcaldesa de Tomiño, Sandra González (Presidenta de la AD Galicia Suroeste Eurural), la alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández Callis y Luciano Otero, alcalde de Pazos de Borbén y representante del xeodestino. Al acto también acudió Nava Castro, diputada de Turismo, de la Diputación de Pontevedra.

Este club de producto turístico es un mecanismo de colaboración público-privada que facilita la comercialización de experiencias turísticas estructuradas y de calidad. La idea es aglutinar empresas, organizaciones e instituciones en la cadena de valor turística y del sector primario con la aspiración de impulsar la creación y comercialización de experiencias que cuenten con el sector primario como elemento central, potenciando su complementariedad con el resto de recursos turísticos del entorno.

«O que pretendemos e que sexa unha plataforma de colaboración e promoción para as empresas locais, que potencia unha oferta conxunta e mellore a visibilidade dos produtos e servizos», destaca Neira.