Nigrán celebra as Letras con música e etnografía

O programa das Letras Galegas do Concello de Nigrán propón para mañá sábado ás 20.00 un concerto de Fanfarria Taquikardia no Muíño de Porto do Molle, que será escenario dunha actuación do trío Lideira o domingo ás 19.00. Haberá unha exposición de cestos dentro e un posto de bebidas fóra.