O cinema galego volve aos ‘chimpíns’

Mentres Oliver Laxe loita na vila francesa de Cannes estes días pola Palma de Ouro con «Syrat», na meca mundial do agroglamour, a aldea porriñesa de Cans, os cineastas de 32 curtas contan os días para ver as súas xoias na pantalla. Será o sábado 24 cando o público se sente nos baixos dos veciños para gozar da fornada. Os chimpíns de premio agardan pola gloria.

Un total de 32 curtas compiten nas tres seccións do Festival de Cans: Ficción e animación (14), Furacans (8) e Novas Camadas (10). Velaquí unha fiestra a algunhas das obras.

O vigués Fon Cortizo disfruta dos meles de «Abellón». A súa curta xa leva varios premios internacionais, entre eles, o galardón á mellor curta internacional do Festival de Cinema de Moscú; e a distinción do público no Zinebi de Bilbao.

A curta está rodada na ría de Vigo, entre as dúas beiras, e preséntanos a Alex, un home que afronta a doenza de seu pai e o seu lugar na familia ante o coidado do seu fillo. Entre o elenco, atópase tamén a cega viguesa Corina Mañá.

Aseguraba tempo atrás Cortizo a FARO que «o gran tema da curta son os coidados dende o punto de vista masculino». O cineasta achégase navegando pola audiodescrición, adaptación empregada no cinema e teatro para que a xente invidente poida seguir as obras. A audiencia deberá estar atenta aos xogos co espectador, ao despiste, dun filme a cabalo do documental de autor, a ficción e, en certa maneira, o fantástico.

Pola súa parte, a canguesa Alba Pino presenta «Corre, Adela». Nela, un home recibe a chamada do seu fillo ao final do día. Nesa tarde, Adela, a filla, xogara un partido de fútbol pero algo se torceu porque cando se estaba a disputar algo acontece que obriga á nena a fuxir. No papel da pequena, atopamos a Uxía Macías, nun elenco no que se inclúe a Fernando Tejero.

Cans tamén terá espazo para estreas absolutas. Unha agardada é «Curmán» xa que supón a primeira curtametraxe como director do actor vigués Alejandro Jato (que formou parte do elenco da serie «Servir y proteger» ou «Camilo Superestar»).

Relata a FARO Jato que «hai tempo que me tira o mundo da dirección. Tiña unha inquietude moi grande para contar esta historia que conta as 24 horas da primeira comuñón dun rapaz de once anos na aldea dos seus avós. Coincide que, a partir dese momento, empeza a mirar o mundo dos adultos e, polo tanto a vida, cun ollar diferente».

Nesa nova posición, o medo ao inferno no descubrimento da sexualidade será o eixo sempre coa inocencia e o castigo cristián na base. Aclara Jato que «hai cousas que teñen que ver comigo, co que eu recordo as cousas de pequeno pero non é autobiográfico. A curta amósase dende o punto de vista de neno; é a súa maneira de interpretar o mundo».

O tempo no que se desenvolve é o ano 2002, cando o director contaba con 11 anos. Recoñece que o seu fin, coa peza, é «facer reflexionar aos espectadores sobre se mudou moito a infancia» en comparación entre hoxe e as décadas pasadas.

Na sección Furacáns, veremos a curta de non ficción «Nur Sultán», do tamén vigués Xoán Escudero. O título procede do nome de quen fora presidente de Casaquistán entre 1991 e 2019. «En cinco anos fun catro veces alí, a un lugar con pouquísimo turismo. Por iso, a narrativa é en primeira persoa», explica o cineasta.

Para el, a curta supón unha matrioska audiovisual no que «imos cambiando de óptica. Parece un documental de viaxes nun primeiro momento pero despois cambia a algo persoal».

A curta «Nul Sultán», de Xoán Escudero. / .

Relata Escudero que no filme fala «da órbita postsoviética e dunha cousa curiosa, o rexeitamento desa época que os leva en arquitectura a ter edificios de grandes arquitectos ou outros que parecen árbores de Nadal».

En animación, tamén atopamos a outro realizador vigués: Xosé Garnelo. No seu caso, presenta «Cadáver de dragón», unha curta cuxa historia comezou nun dos seus soños. Nel, acordaba xunto a un dragón en descomposición.

Sinala que «entre o protagonista e o dragón nace unha estrana relación co paso do tempo indo do medo á fascinación. Hai unha viaxe de sentimentos», sinala o autor que avogou por animación en 2D para esta obra de cinema.