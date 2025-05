Soutomaior crea una fiesta para sus vinos cosecheros

Soutomaior protagonizará los próximos días 31 de mayo y 1 de junio una fiesta para exaltar los vinos cosecheros del municipio, una degustación que se realizará en el Campo da Festa de San Benito de Romariz.

La primera edición del Encontro do Viño Colleiteiro nace con el objetivo de poner en valor la viticultura tradicional de Soutomaior, con la participación del Furancho Linchú (Vela), Furancho do Pazo María & Conrado (Comboa), Adega do Músico (O Sobral), María Sobral (Romariz), Albariño da Baralla (O Val), A casa de Lisa (O Sobral), Irmáns Lorenzo (O Sobral), Furancho O Maroco (Alxán), Veigha do Meirolas (O Rial) y Aires do Verdugo (O Rial).

Los vinos que participarán en el Encontro do Viño Colleiteiro de Soutomaior. / FdV

El alcalde, Manu Lourenzo, destacó que con este encuentro «queremos é facer un recoñecemento ao traballo, tradición e historia e citarnos para que todos poidamos degustar e desfrutar non soamente do produto que se elabora coa nosa uva senón dunha xornada de convivencia, de compartir ao lado de tanta xente e na que poidamos desfrutar un pouquiño so do agarimo e do mimo e do traballo que lle poñen a colleita na elaboración destes viños».

Las casetas de degustación abrirán el sábado 31 de 12.00 a 22.30 horas y también habrá una zona gastro-bar en horario de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 22.30 horas en los que se podrá adquirir raciones de churrasco, pulpo y ostras. A las 20.00 tendrá lugar la cata a ciegas realizada por el jurado de la distinción «Colleiteiros distinguidos» y a las 20.30 horas llegará el directo de Desconcerto.

El domingo las casetas permanecerán abiertas en horario de 12.00 a 16.00 y el espacio gastronómico de 13.00 a 16.00 horas. A las 13.30 se procederá a la entrega de diplomas y distinción oficial «Colleiteiros distinguidos».