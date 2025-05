Concerto das Letras do Cova Terreña no auditorio de Baiona

O auditorio V Centenario de Baiona acolle este venres, 16 de maio, ás 19.30 o concerto do Día das Letras Galegas do CPI Cova Terreña. Actuarán o coro do alumnado de 5º e 6º de Primaria, o coro Covacanta en colaboración coas Pandereteiras od Sobreiro, de Borreiros, e o Coro Xuvenil e Conxunto Instrumental de Secundaria.