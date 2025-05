Arrancan las protestas contra el relleno del puerto deportivo de Baiona

«Non podemos permitir que nos rouben o noso mar, o noso medio de vida, non podemos permitir que o privaticen». Así de contundente se mostraba ayer Rafael Lores Rosal, exsecretario xeral de la agrupación del PSOE en Baiona y exconcejal durante 16 años en la Corporación baionesa, en pleno paseo marítimo de la villa, junto al espacio en el que está previsto el relleno de 4,200 metros cuadrados para ampliar el puerto deportivo que sigue inacabado desde que se inició su construcción en 2003. Considera el aterramiento, cuyo inicio está previsto el próximo lunes, día 19, «un atentado ecolóxico contra o noso espazo natural».

Tras leer el domingo en las páginas de este diario la inminente fecha de inicio de las obras, no lo dudó un segundo, pintó «Recheo non» en un cartón y esa misma tarde a las 19.00 se plantó ante el puerto deportivo para mostrar su rechazo a título personal. Ayer se le sumaba un grupo de ciudadanos que comparten su «indignación» y la protesta se repetirá cada día a la misma hora de la tarde.

Insiste Lores en que su iniciativa es «por responsabilidade cidadá». Aunque pertenece todavía a la formación socialista a nivel militante, «esta non é unha reivindicación partidaria, senón un deber que como cidadán considero que teño» porque «non podemos deixarlles aos nosos fillos un lugar peor que o que atopamos e non se pode facer un recheo cun informe ambiental do século pasado». Recalca que «agora sabemos que o que se faga na baía ten impacto nos areais, vemos que en Santa Marta hai que botar area cada ano».

Este profesor jubilado accedió a la Corporación municipal en 2003, cuando acabó de construirse el puerto deportivo, y admite que sabía que el proyecto contemplaba un relleno mayor, pero «todos pensabamos que ía quedar así, porque no seu momento non a Ronáutica non lle interesaba economicamente seguir».

El BNG también llama a la movilización y ha convocado una concentración este viernes, día 16, a las 20.00 horas en el mismo punto de la Avenida Monterreal, «para amosar o rexeitamento da veciñanza baionesa á ampliación do porto deportivo».

Los nacionalistas recogerán además firmas contra el relleno y hacen un llamamiento «a toda a veciñanza de Baiona» a participar en esta protesta bajo el lema «Pararemos a ampliación do porto deportivo». Consideran que «o Partido Popular, tanto dende a Xunta de Galiza como baixo os gobernos de Almuiña, están a esnaquizar a baía de Baiona seguindo unha folla de ruta iniciada hai máis de 20 anos. Daquela o BNG xa o avisou e seguimos opinando o mesmo. Agora coa certeza que viñamos advertindo, de que as praias ían verse afectadas pola modificación das correntes mariñas, consecuencias non só paisaxísticas senón tamén ecolóxicas, medioambientais e para o sector pesqueiro».

«Queren vendernos este ampliación coma unha oportunidade: máis prazas de aparcamento, máis espazo comercial e máis amarres. Para o BNG a tradución é ben sinxela: máis fomento da turistificación de Baiona na contra de traballar para a veciñanza. Xa é unha realidade que o turismo masivo e estacional que sufrimos colapsa as oportunidades de mercar ou alugar unha vivenda», añaden.