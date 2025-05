Luis Zahera defrauda en A Sementeira de Corzáns

La Festa da Sementeira de Corzáns, en Salvaterra de Miño, reunió numeroso público en algunas de sus actividades a pesar del mal tiempo, aunque el momento gastronómico del mediodía del domingo sufrió la inseguridad meteorológica. La presencia de Luis Zahera como pregonero de excepción sí llamó al público, y la carpa lució llena de gente en el momento esperado.

El galardonado actor no faltó a su cita y, aunque llegó con el tiempo justo y se fue muy rápido, sí permitió que algunos y algunas de sus fans se fotografiasen con él. Distinto fue el pregón, de once minutos, en el que no mencionó el nombre de la parroquia ni siquiera el de la fiesta y se limitó a recoger fragmentos conocidos de monólogos propios que fue recordando para la ocasión, aprovechando sus tablas de años de ejercicio profesional. Justificó su actuación diciendo que ahora no se llevan los pregones sino «pintar a mona».

Zahera cobró 3.000 euros por ir a Corzáns, según fuentes cercanas a la organización, por lo que su intervención salió a unos 300 euros por minuto.

El hecho de que no dijese el nombre de la fiesta, que cumple 17 años, no pasó desapercibido, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un evento organizado con gran esfuerzo por una asociación local.