El festival Play-Doc baja el telón con la elección de las películas ganadoras

El festival internacional Play-Doc baja esta noche el telón con la elección de las películas ganadoras de esta edición en las categorías Internacional, con siete obras en competición, y Galicia, con otras doce. El veredicto del jurado se conocerá a las 22.30 horas en el Teatro Municipal de Tui, tras cinco jornadas dedicadas al cine documental.

La programación de esta última jornada de Play-Doc abrirá con la proyección de las películas resultantes del taller de cine «A noite en vela», que impartió el cineasta gallego Eloy Domínguez, en el que participaron vecinos y vecinas de la comarca. Así, a partir de las 11 horas se proyectarán en el Teatro Municipal los trabajos de Aldara Pérez, Andrea Sermeno, Diego Plaza, Noemí Guisande, Paco Serén, Pedro Serén, Raquel Diz, Miguel Ángel Franco Acevedo, Raúl De Celis y Sofía Dagá.

Por la tarde, el Teatro volverá a abrir sus puertas para proyectar la última serie de filmes que compiten en la sección Galicia: «Un dragón de cien cabezas», de Helena Girón y Samuel Delgado; Nayan, de Carla Andrade; y Exposed, de Nela Fraga. Será a partir de las 16.30 horas.

Retrospectivas

Las retrospectivas vuelven a marcar esta última jornada de Play-Doc, con la proyección de Mikey and Nicky, de Elaine May, a las 18.30 horas en el teatro; The plot against Harry, de Michael Roemer, a las 19.30 horas en el Seminario Menor; Cockfighter, de Monte Hellman, a las 20.30 horas en el teatro; e Ishanou, de la Film Heritage Foundation, a las 21.30 horas en el Seminario Menor.

Cine mudo en la iglesia

Por último, también está prevista la proyección de la obra maestra del cine mudo «Nosferatu» (1922), de F.W. Murnau, a las 22.30 horas en la iglesia de Santo Domingo, con acompañamiento de música en directo a cargo del prestigioso pianista y compositor portugués Filipe Raposo.