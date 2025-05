Baiona prepara un plan de tráfico especial para el relleno del puerto deportivo

Ya hay fecha para el pleno extraordinario convocado a instancias del PSOE para que todos los grupos se posicionen sobre el proyecto. Será el próximo día 21, según confirma el alcalde, que considera «positivo» el proyecto, dado que «la situación actual genera un impacto paisajístico negativo sobre el frente marítimo del municipio». Eso sí, el gobierno municipal, asegura, «apuesta por un modelo de desarrollo respetuoso con el entorno, basado en el seguimiento y cumplimiento de todas las determinaciones de protección ambiental, en línea con los principios del desarrollo sostenible y el crecimiento azul que inspiran nuestra acción de gobierno».

Almuiña abordó el asunto esta semana en otra reunión con representantes de la Cofradía de Pescadores A Anunciada, la Asociación de Empresarios e Comerciantes de Baiona (Aceba), la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo de Baiona (AUPB) y el Club Náutico Baiona de Baiona.

Al sector pesquero, señala el patrón mayor, «no le afecta en nada». El máximo responsable del pósito explica que no es posible faenar a menos de 100 metros de la costa y, además, «en esa zona no hay almeja». Afectará, cree, «a las corrientes y a la acumulación de arena en unas zonas o en otras pero a nuestra actividad no, por eso nunca nos opusimos».

Los que defienden que «por fin se acabe un proyecto que está aprobado y asumido desde hace más de veinte años por las distintas corporaciones de Baiona» son los titulares de los amarres que integran AUPB, según indica su presidente, Santiago Fagilde, que subraya que «la pérdida de arena de Santa Marta viene de la construcción de la doca» y recuerda que «en su día hubo dos muelles de piedra de la conservera Puga junto al paseo y nunca afectaron al arenal».

El presidente de Aceba, Marcos Comesaña, también celebra que «se ponga fin a esta chatarrería en la entrada de Baiona» y apunta que «todo lo que sea inversión para Baiona es bueno». «Todo lo que se haga cumpliendo las restricciones que marque la normativa y la autorización de las administraciones es riqueza para Baiona», recalca por su parte el presidente del Club Náutico Bahía de Baiona, Iñaki Cuesta Zabala.