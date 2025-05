El PP de Redondela exige a Digna Rivas que explique su plan para rematar el mandato con estabilidad

El PP de Redondela exige a la alcaldesa Digna Rivas y a los grupos de izquierdas —PSOE, BNG y AER— que expliquen públicamente a los ciudadanos en el plazo más breve posible de su plan para rematar el mandato «con certa estabilidade e atención aos veciños».

Los populares, tras mantener un encuentro de trabajo para analizar la situación que se abre tras la pérdida de la confianza de la mayoría del pleno a la gestión de la alcaldesa, destaca que el gobierno «non funciona», según las propias palabras de los nacionalistas: «A alcaldesa, que hai que deixar claro que é o foco do problema pola súa absoluta incapacidade, só fala de que a situación está bloqueada pero loxicamente ela é a única responsable, o BNG acusa de incumprimentos a todo o mundo pero nega calquera acordo con ninguén e AER láiase da inestabilidade que padece o goberno como se non fora con el nin pertencera ao mesmo, pero cremos que, co novo escenario, algo terá que facer para acabar con esta desfeita porque son os únicos responsables desde que levantaron as súas once mans no pleno de investidura».

Bas lamenta que los propios integrantes del ejecutivo local admiten «que non son capaces de gobernar, de alcanzar ningún acordo e nin sequera de sacar adiante un asfaltado», por lo que apeló a la «responsabilidade» para cambiar esta situación de inmediato y pide a los tres partidos que den una «resposta eficiente e eficaz» a los redondelanos. Los populares reprochan a los nacinalistas que descartaran una moción de censura para rematar con la etapa de Digna Rivas «malia que eles admiten que a alcaldesa é o problema».

Por último, Bas destaca que están estudiando diversas acciones políticas para emprender en las próximas semanas «co obxectivo de favorecer a gobernabilidade e a xestión, tal e como levamos facendo durante todo o mandato».