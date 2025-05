Manifesto llama a movilizarse contra el relleno del náutico de Baiona

Como formación comarcal, Manifesto Miñor se pronunció ayer públicamente sobre la ampliación del puerto deportivo de Baiona y el relleno de 4.200 metros cuadrados que lleva aparejado e hizo un llamamiento a la población a «tomar consciencia sobre este novo atentado medioambiental e a nos movilizar».

La agrupación política considera que el aterramiento «non só cambiará a peor a fisionomía da fachada marítima, senón tamén as correntes mariñas que como consecuencia inmediata terían a desaparición das praias do Val de Miñor, que pasarían a ser artificiais con aportes de area cada ano para pasar o verán, por non falar da desaparición do sempre importante legado arqueolóxico que agarda baixo as augas para ser rescatado para coñecer mellor a nosa historia».