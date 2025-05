El ciclista ponteareano con síndrome de Down Borja Gómez, pregonero de Corpus

El ciclista ponteareano Borja Gómez será el pregonero de las fiestas de Corpus Christi en Ponteareas. El joven vuelve a romper barreras, en este caso, siendo la primera persona con diversidad funcional pregonera de las fiestas de la villa del Corpus. «Es un pregonero de consenso, integración, trabajo, esfuerzo y visibilidad», destacó el teniente de alcaldesa, Juan Carlos González, ayer, en su presentación.

Tanto Borja como su familia se mostraron agradecidos por esta oportunidad que pone en el foco mediático a las personas con diversidad funcional. En el caso de Borja, con síndrome de Down, este no ha sido un impedimento para labrarse una carrera profesional ligada al ciclismo. Así, desde que se subió a la bicicleta con 6 años, no ha dejado de pedalear y en 2018, todavía cadete, se convirtió en el primer ciclocrossista con Down en participar en pruebas convencionales, junto a competidores sin discapacidad.

Él quiere ser como los demás, y lo demuestra con un currículo en el que registra siete participaciones consecutivas en el Campeonato de España y una reciente victoria en el Campeonato del Mundo de Máster en la categoría de Inclusión celebrado el año pasado en Hamburgo; un orgullo para el Club Ciclista de Ponteareas en el que milita y que ha añadido Escuela Borja Gómez a su denominación. Compagina su pasión por el ciclismo con la natación, y también pertenece a Discamino, grupo con el que hizo La Vuelta a España por etapas en 2016, 2017 y 2019.

Además del deporte, la mayor representación artística y buque insignia de Ponteareas, el Corpus y las alfombras, también forman parte del ADN de Borja, que participa siempre que su agenda deportiva se lo permite en los trabajos de Corpus, tanto en el deshoje como en la confección de los tapices florales durante toda la noche de Corpus en la calle Primavera.

«Estamos convencidos de que Borja reúne todo lo que se espera de un pregonero», expuso la alcaldesa, Nava Castro, destacando que «su fuerza de voluntad es un ejemplo a seguir. Allí donde va lleva el nombre de Ponteareas».

El pregón tendrá lugar el domingo 15 de junio a las 13 horas en la casa del Concello; una semana antes de la gran festividad de Corpus, siendo el domingo 22 el día en el que Ponteareas se despertará cubierta por alfombras de flores.