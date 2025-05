Digna Rivas: «Non se pode gobernar cunha oposición que se nega ao diálogo»

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, asume la pérdida de la confianza por parte de la oposición (PP y BNG) «con total tranquilidade». Como ya señaló en el pleno extraordinario celebrado este lunes, recoge «con serenidade e respecto» el resultado da votación, ya que presentó la cuestión de confianza «por responsabilidade», al entender que Redondela «precisa aprobar los presupuestos de 2025 para seguir avanzando».

En este sentido, la mandataria municipal afirma que no se puede gobernar «dende a parálise e cunha oposición que se nega ao diálogo e sabota sistematicamente calquera avance». Así, advierte que el gobierno local seguirá trabajando «por e para Redondela, sen perder un minuto e con máis forza ca nunca».

Como avanzó en la sesión de de la moción de confianza, la alcaldesa tiene la convicción firme de que el trabajo realizado desde el Concello fue «serio, transparente e co único obxectivo de mellorar a calidade de vida de todos os cidadáns do noso municipio».

En este sentido señala que el PSOE y el BNG mantienen «ideais e principios comúns, e proba diso son os acordos e pactos de goberno en multitude de Concellos e mesmo no goberno do Estado». A pesar de diferencias que pueden surgir, «estes principios comúns deben prevalecer en beneficio da veciñanza», puntualiza. La regidora recuerda que el BNG le dio su confianza en 2019 y en 2023, por lo que reiteró su agradecimiento. Como ya hizo en aquellas ocasiones y durante la sesión plenaria, este martes le volvió a ofrecer a los nacionalistas «que se sumen a este goberno, que traballen dende dentro e desenvolvan as súas políticas directamente como concelleiros e concelleiras». Rivas asegura que estaría «encantada» de poder contar «cun goberno forte e estable» que le permita desarrollar su programa.

La responsable municipal advierte que el BNG tiene que tomar una decisión «transcendental» para los dos años que restan de mandato: «Volver apostar por un goberno progresista ou optar pola alternativa da dereita». En todo caso, de apostar por un gobierno de izquierdas, Rivas les insta a volver a la mesa de diálogo «para chegar a acordos positivos para a cidadanía». Y por último, advirte que «se a intención do BNG non é sentar a falar, facer propostas e chegar a acordos con este goberno, o que deben facer é dar o seu voto á dereita. Non vale poñerse de perfil»”, concluye.

Pese a retirarle la confianza, el BNG anunció durante el pleno que no presentarán una moción de censura para darle la Alcaldía a los populares. Esto permitirá que las cuentas se aprueben de manera automática en el plazo de un mes.