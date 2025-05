Los comuneros de Gondomar premiados por la ONU denuncian «persecución» de Ferreira

De «persecución», «discriminación» e incluso «obsesión» tildan desde la comunidad de montes de la parroquia de Couso la actitud del alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, hacia la entidad después de que el regidor le paralizase hace semanas unos trabajos de movimiento de tierras y abriese expediente. Según indicaba el regidor a través de las redes sociales, las obras carecían de licencia municipal, causaron vertidos al río Miñor y enturbiaron sus aguas durante unas horas. Circunstancia por la que desde el Ayuntamiento se trasladó lo ocurrido a Augas de Galicia y al Seprona de la Guardia Civil.

Los comuneros de Couso, recoconocidos por la ONU como ejemplo de gestión multifuncional del monte y participantes en proyectos europeos culturales y ambientales, realizaban acopio de jabre y piedras para la reparación de pistas forestales, según explica su presidente, Xosé Antón Araúxo.

Fueron un total de 16 camiones de este material mezclado con piedras procedente de la excavación de una parcela del parque empresarial Porto do Molle para una construcción. «Xurdiu a posibilidade de obter ese material que para nós é moi valioso para reparar camiños deteriorados e imprescindibles para, en caso de incendio, que os vehículos de extinción accedan rapidamente, ou simplemente para que a cidadanía poida disfrutar do monte». Para esos trabajos, asegura el presidente de la entidad, se presentó proyecto en 2010 y se renovó en 2021. Afirma que el alcalde acusó a la sociedad mancomunada «con mala fe» de «botar verquidos no monte cando en realidade estamos arranxando camiños». Considera, además, «máis que cuestionable que chegaran lodos ao río, pois quedan no monte, e somos os primeiros en conservar e mellorar o noso medio ambiente e así nolo teñen recoñecido a nivel mundial, ao mellor ese é o problema».

«Resulta incomprensible a obsesión que ten o señor alcalde, resulta que somos a única comunidade que ten que sacar licenza para a creación de áreas recreativas que pomos ao servizo de toda a cidadanía», subraya Araúxo. Se refiere a la recuperación del antiguo vertedero municipal como Bosque da Lingua con un pequeño anfiteatro. «Nese mesmo vertedoiro, cando pedimos que nos axudasen a retirar o escombro que saiu á luz, mandounos a inspectora de obras polo movemento de terras, o mesmo fixo cando recuperamos unha antiga presa de regadío para o baño».

En cambio, se queja el presidente, «somos o único centro cultural de Gondomar ao que se lle negan axudas municipais para mantemento ou mesmo para a casa de beneficencia».

Araúxo desconfía que «tanta persecución» pueda deberse a motivos políticos, ya que fue concejal de Manifesto Miñor y formó parte de la coalición de gobierno firmada en 2015 con el PSOE hasta que el propio Ferreira lo cesó en 2018 junto a otros dos compañeros.