El reto migratorio llega a las aulas

«Está siendo una experiencia enriquecedora porque te das cuenta de que la docencia llega a límites insospechados». Así define el director y profesor de electricidad del IES de A Cañiza, Fernando Justo, la experiencia vivida durante el actual curso de operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos que imparte el centro de formación cañicense para personas en situación de desempleo. A él acuden a diario un grupo de cinco migrantes de Mondariz-Balneario, que ven en esta oportunidad formativa la llave para conseguir un empleo y poder quedarse en Galicia, lejos de los conflictos bélicos y la pobreza de sus países de origen.

Mamadou Diop, Mamadou Bari, Ouainou Mbye, Assane Ndiaye y Moustapha Wade se inscribieron en este curso básico de Formación Profesional gracias a la mediación de los Servicios Sociales de Ponteareas, que los puso en contacto con la oficina de empleo que oferta esta actividad formativa. El curso comenzó hace un mes y se desarrollará hasta septiembre, un periodo durante el cual el alumnado recibirá 310 horas de formación en mecanizado básico, técnicas básicas de mecánica y electricidad. Transcurrido este primer mes de formación, el profesor de electricidad, Fernando Justo, destaca de ellos lo buenos alumnos que son, con total predisposición a aprender, a pesar de la barrera lingüística.

«A veces tienes que utilizar el lenguaje gestual, hacer dibujos o incluso ruidos; luego ves que uno de ellos lo ha entendido y le pides que traduzca al resto», explica el profesor, apuntando que «al final del día es agotador, pero te das cuenta de que las preocupaciones que tu tienes no son tan importantes porque ellos al salir de aquí no saben dónde van a dormir ni qué van a comer». En este sentido, indica que a tres de los alumnos, Ouianou, Assane y Moustapha, el Gobierno les ha denegado el asilo político y ya no pueden alojarse en el complejo CEMAR de Mondariz-Balneario. Los tres viven por ahora de la caridad de una familia de A Cañiza que los ha acogido en su casa.

«Es bastante diverso y es un reto», define el director del IES de A Cañiza, apuntando a que han adaptado la hora del recreo a la religión musulmana, de manera que hacen un descanso a las 17.30 horas para que el alumnado migrante pueda realizar el rezo de las 17.36 horas. Acuden al salón de actos a realizar el rezo de la tarde y, en caso de que el profesor esté en plena explicación cuando el reloj marca las y media, son flexibles y retrasan sus oraciones. «Son muy agradecidos», recalca el docente, contando que «en clase no se ven ni bostezos ni malas caras, y nunca llegan tarde».

«Aprendemos muchas cosas nuevas aquí. Los profesores nos ayudan mucho y nos enseñan muy bien», cuenta Mamadou Bari, uno de los alumnos, refugiado en el centro CEMAR de Mondariz-Balneario. Su objetivo, al igual que el del resto de sus compañeros, es conseguir un trabajo.

En septiembre tendrán la oportunidad de realizar prácticas en alguna empresa de la zona para poder demostrar lo aprendido. Teniendo en cuenta lo buenos alumnos que están siendo, su profesor, Fernando Justo, augura que también serán unos buenos trabajadores, por lo que anima a cualquier taller de vehículos a darles una oportunidad. «Hay días que se acaba la clase y los tenemos que echar porque están fascinados por seguir aprendiendo», comenta el director del IES de A Cañiza, concluyendo que, si alguno logra un empleo, todo el esfuerzo habrá merecido la pena.

El PP reclama una solución urgente para los migrantes con denegación de asilo

Ouianou, Assane y Moustapha son tres de los migrantes que el Gobierno alojó en Mondariz-Balneario en calidad de refugiados y a los que ahora ha denegado el asilo político, por lo que han tenido que abandonar el centro CEMAR y se encuentran en situación de total desamparo.

En este sentido, los diputados del PP Julio García Comesaña, Manuel Santos y Felisa Rodríguez han exigido al gobierno central que habilite «de manera urgente» una solución habitacional para los migrantes a los que denegaron las solicitudes de protección internacional.

Los diputados populares han denunciado la «absoluta falta de planificación y de responsabilidad» del Gobierno central. «Trasladó a 200 migrantes a Mondariz-Balneario sin coordinación con la Xunta ni con los Ayuntamientos y ahora se desentiende completamente de su situación, dejando a estas personas, literalmente, en la calle, sin recursos, sin hogar y en situación administrativa irregular», han denunciado los populares gallegos.

En un comunicado, el PP ha indicado que la situación de estas personas, procedentes mayoritariamente de Senegal, Mali o Mauritania, «se agravó» después de que les notificasen «a muchas de ellas» la denegación de sus solicitudes de asilo y, por consiguiente, deben abandonar las instalaciones del centro de acogida.

Estas personas están «actualmente sin hogar, sin acceso a recursos públicos, en situación administrativa irregular y sin posibilidad de inserción social o laboral». Es por ello que el PP presentará en el Parlamento de Galicia una iniciativa para solicitar al Gobierno que informe a la Xunta y a los Ayuntamientos del número de personas que tienen una negativa en su solicitud de asilo. También han pedido la activación de medidas que permitan acceder a recursos básicos de subsistencia mientras «no se exploran alternativas legales de permanencia en el país».