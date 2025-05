Soutomaior licita un nuevo contrato de la basura por 5 millones de euros

Soutomaior ha abierto el proceso de licitación de un nuevo contrato para la recogida y tratamiento de la basura, tras rematar la anterior concesión, que tuvo una duración de veinte años. La nueva concesión tendrá una duración de diez años con una inversión de cinco millones de euros y podrán optar a su adjudicación diferentes empresas del sector.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, explica que con el objetivo de este procedimiento es llevar a cabo una importante transformación del actual modelo de recogida de los residuos municipales. «Imos apostar por un servizo baseado na reducción de produción de residuos, na reciclaxe e na compostaxe, alcanzando así uns parámetros homologables a outros lugares de Europa que hoxe son referencia no tratamento dos residuos», puntualiza.

Lourenzo destaca que el gran reto al que se enfrentan en la próxima década será «reducir nunhas mil toneladas anuais a recollida de residuos orgánicos, xa que son os que máis encarecen os custos do tratamento do lixo». Además también señala que el nuevo contrato, que estará vigente a partir del segundo semestre de este año, contemplará una mejora en el servicio y en la imagen, ya que se renovará todo el parque de contenedores del municipio, que actualmente se encuentra en un notable estado de deterioro.

Subida del recibo

Respecto al precio que tendrán que pagar los vecinos, admite que subirá debido a la normativa europea recogida en la Ley de Residuos del Estado, que establece que la quema de basura que practica Sogama, modelo de la Xunta, no puede considerarse un tratamiento sostenible y, por tanto, tendrá que pagarse sin ningún tipo de subvención ambiental. Eso obliga a las administraciones a repercutir en los usuarios el coste total del tratamiento de basura.

«Trátase dunha suba por imperativo legal que estamos a levar concellos de todas as cores políticas», señala Lourenzo, que asegura que «desde o Goberno de Soutomaior levamos meses a traballar para que o recibo do lixo que pagan os nosos veciños e veciñas suba o mínimo posible, facendo fronte aos efectos do taxazo de Sogama imposto pola Xunta».

«Imos apostar por un modelo de recollida e xestión de residuos que sexa moderno, sostible e ecolóxico. Queremos converter o noso concello nunha referencia nos iguale con outras zonas e países de Europa no que o tratamento dos residuos é un eixo de traballo prioritario. Soutomaior ten unha sociedade sensibilizada co medio ambiente, que ten claro que para deixar o mellor mundo posible aos nosos fillos e ás xeracións que están por vir compre traballar en mellorar o modelo de recollida e tratamento do lixo», concluye el alcalde.