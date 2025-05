Salceda acelera la licitación del saneamiento de Entenza

El Concello de Salceda de Caselas concede solo hasta el día 20 de mayo para que las empresas interesadas en ejecutar la obra de la primera fase del saneamiento de Entenza, en la que la que se invertirán más de 850.000 euros, puedan presentar sus ofertas. El gobierno local apura al máximo los plazos para que la obra pueda ejecutarse cuanto antes, de hecho el expediente de contratación fue aprobado por el pleno el día 24 de abril y el concurso de licitación estaba en la plataforma de contratos de la Xunta, el día 30.

El proceso de licitación salió adelante con los votos favorables del gobierno local (MS) y la abstención de los demás grupos (PP, PSOE y BNG) tras manifestar los populares, a través de su portavoz Santiago Rodríguez Davila, la falta de especificación en el expediente de la valoración de las mejoras.

El gobierno de Salceda pretende, no solo que la obra se ejecute este año en su mayor parte, el plazo para la realización es de seis meses, sino aumentar la misma en 450 metros a través de las obras adicionales que planteen las empresas, dando la posibilidad así de que puedan conectarse más viviendas, pues el proyecto inicial se plantea para 115. A tal efecto el pliego recoge hasta 80 puntos para las empresas que ofrezcan esas mejoras, que deben regirse por el documento técnico realizado por la autora del proyecto.

El expediente de contratación había sido defendido en el Pleno por el teniente de alcaldesa, Álex Rodríguez Canosa, quien destacó, entre otras cuestiones, la reposición del firme de los viales afectados en todo su ancho evitando deterioros. El edil abogó también por evitar atrasos y acelerar los procesos necesarios.

Plan Extra

La obra es posible tras incluirla el gobierno local en la petición a la Diputación del Plan Extra de 2024, de hecho la institución provincial financia también la parte que le correspondería abonar al Concello a través del Plan +Provincia.

El gobierno local de Salceda planificó para los dos primeros años de mandato una mayor inversión en saneamiento, haciendo realidad varias inversiones con apoyo de otras administraciones, que suponen más de 2.7 millones de euros.

La alcaldesa, Loli Castiñeira, se manifestó muy satisfecha de que las gestiones hubieran dado resultado «o que nos permite correxir un déficit no servizo de Saneamento no noso municipio». La regidora indicó que Augas de Galicia contratará y ejecutará las obras del Saneamiento de Cerquido y que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, el saneamiento de Soutelo, lo que consideró «unha ventaxa, pois o Concello non ten que asumir nestes dous casos a xestión da contratación nesas duas obras que realizamos conxuntamente».