A cidade tudense comenza o martes «Tui en letras»

Preto dunha vintena de actividades culturais vanse desenvolver neste mes de maio e no de xuño en Tui dentro da programación de «Tui en letras». Entre os eventos previsto destacan os centrados na celebración do Día das Letras Galegas e o aniversario do Xogos Florais de Galicia. Amais ao longo das próximas semanas haberá tamén outras propostas relacionadas co libro e a lectura que achegaran especialmente a lingua e a cultura de Galicia á veciñanza e as persoas que visiten a cidade.

A concelleira de Ensino, Cultura e Mocidade, Sonsoles Vicente Solla, destaca o esforzo do Concello para levar a cabo nestes dous meses «unha oferta cultural para todas as idades: presentacións de libros, recitais, contacontos, exposicións...». Sinala Sonsoles Vicente que «se ofertan unhas propostas diversificadas relacionadas especialmente coa cultura galega, destacando especialmente a celebración da tradicional Feira do libro galego coas librarías tudenses Iris e Nobel que chega este ano a súa vinte seis edición e que supoñen sacar os libros en galego á rúa para favorecer a súa promoción e coñecemento».

O programa comezará o próximo martes, 6 de maio, ás 17.30 horas na Biblioteca Municipal co contacontos «Bichocas» a cargo de Xarope Tulú.