El BNG de Redondela pierde la confianza en Rivas «ao non cumprir ningún dos acordos»

Todo indica que la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, no podrá sacar adelante la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas, que se votará mañana lunes en un pleno extraordinario, a las 20.00 horas en el Multiusos.

El gobierno bipartito, en minoría con solo 8 concejales, necesita el apoyo del BNG (3), después de que el PP (10) anunciase que votará en contra. Pero no parece que vaya a conseguir el respaldo de la formación nacionalista. Su portavoz, Xoán Carlos González, asegura que «perderon completamente a confianza na alcaldesa ao non cumprir ningún dos acordos asinados co BNG. Nunca nos negamos a negociar uns orzamentos que melloren a vida da veciñanza da nosa vila, pero o PSOE prefire seguir sen contar coas nosas achegas», por lo que adelanta que volverán a rechazarlos. «Os orzamentos que volven presentar o bipartito de PSOE e AER, desta vez ligados a unha moción de confianza, seguen a liña privatizadora dun goberno local que dá as costas á veciñanza e ao tecido asociativo de Redondela», justifica.

«Estes orzamentos consolidan o interese privatizador do goberno de Rivas. Ademais de abonar a concesionarias como piscinas, recollida do lixo, auga e saneamento, ou Servizo de Axuda no Fogar, páganse ata 800.000 euros en novas privatizacións a empresas de limpeza de camiños e praias e vixianza dos areais do concello», afirma el portavoz nacionalista.

Críticas a la gestión

González añade que «o goberno oculta os obxectivos deste documento, xa que se falan de proxectos que ninguén coñece. Unha mostra máis da mala xestión de Digna Rivas, xa que leva seis anos actuando sen planificación».

El BNG apuesta por convertirse en la alternativa de izquierdas ante la «pésima xestión e á privatización constante do goberno bipartito de PSOE e AER» y reivindica que «sempre actuarán con responsabilidade para facer unha Redondela mellor na que as persoas sexan o centro das políticas municipais».

Por último, González denuncia «unha actitude autoritaria e déspota da alcaldesa durante todos os plenos, que se pode ver resumida na expulsión completamente fóra de lugar e sen motivos do pleno ordinario de abril da concelleira nacionalista, Jéssica García».