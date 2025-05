El PP de Redondela votará por «responsabilidad» en contra en la cuestión de confianza de Digna Rivas

El PP de Redondela votará contra la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos presentada por la alcaldesa, Digna Rivas,que se debatirá en un pleno extraordinario el próximo lunes, por «absoluta responsabilidade» con los vecinos, «que non se merecen a desfeita que padecen desde 2019», y apeló a los representantes de BNG y AER la que hagan lo mismo para acabar con la «pesadelo» de Rivas.

«Redondela está ante unha oportunidade histórica para pasar páxina e deixar atrás esta triste etapa, rematando con seis anos dun desastre absoluto protagonizados pola xestión incapaz e ineficaz de Rivas. A inmensa maioría dos veciños non queren a esta alcaldesa e a este errático goberno local, e os demais grupos políticos da corporación sábeno perfectamente, polo que teñen que decidir, principalmente o BNG, se vota a favor dos redondeláns ou se acovarda e fai o que lle di Ana Pontón desde Santiago», indica el portavoz, Javier Bas.

En este sentido, también apela a la Agrupación de Electores (AER), que forma parte del gobierno bipartito, pero que en el último pleno admitió que el rumbo de Redondela era «inaxeitado» puesto que era necesaria una estabilidad política y económica. «Sabe perfectamente que vai ser máis fácil co PP, con dez votos fronte aos oito do actual executivo, e que tamén sabe que non se vai conseguir con Rivas, á que dixeron que non farían alcaldesa en ningún caso malia que logo se desdiciron a cambio dun pacto asinado ante notario que se incumpre rotundamente».

El líder popular considera imprescindible, como primer paso para cambiar el rumbo del Concello, que todos los grupos municipales «voten en conciencia» para que se le retire la confianza a alcaldesa y pueda emprenderse un «necesario cambio de goberno». «A alcaldesa hai moito tempo que non ten a confianza da veciñanza, polo que creo que os grupos políticos que representamos aos redondeláns debemos plasmalo no pleno», afirma Bas, que considera que este paso «loxicamente logo debe ter continuidade, porque non vale de nada un vota contra a alcaldesa o próximo luns de cara a galería se logo, de facto, se vai seguir apoiando a súa continuidade».

Presupuestos municipales

Javier Bas también se refirió al proyecto de presupuestos municipales de 2025 elaborado por el gobierno local y que es el que motivó esta cuestión de confianza tras ser rechazados por la mayoría que conforman PP y BNG en la oposición.

«As contas son moi malas, pésimas, porque xorden dunha xestión económica moi deficitaria, pero son só a punta do iceberg da política de Rivas, que se caracterizou estes seis anos pola constante perda de subvencións e axudas por contías millonarias, as subas desbocadas de impostos, como pasou agora co lixo, a falta de investimentos estratéxicos, as peonalizacións fallidas que enfrontan aos veciños, as débedas desorbitadas, a ausencia de equipamentos e infraestruturas básicas nas vilas de Redondela e Chapela ou o abandono total e constante das parroquias», subrayó.

Por último, el portavoz municipal recordó que la alcaldesa «non foi elixida polos cidadáns como presume insistentemente deixando clara a carencia e inseguridade que sente na súa propia lexitimidade, senón que foi escollida por un agochado pacto de despachos con BNG e AER a cambio de postos, cargos e soldos, que é algo que saben todos os veciños, que apostaron masivamente nas eleccións municipais polo Partido Popular con 2.000 votos máis que ao PSOE».