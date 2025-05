Una bodega de Soutomaior se suma por primera vez a la Festa do Choco

La 38ª edición de la Festa do Choco de Redondela, la cita gastronómica más importante del municipio que se celebra del 9 al 11 de mayo, contará este año por primera vez con una bodega de Soutomaior con puesto propio en el recinto de degustación. Los hosteleros participantes ofrecerán durante las jornadas distintas elaboraciones del exquisito cefalópodo capturado en la ría.

Los participantes de esta edición con stand en la carpa del Campo da Feira, además de la bodega Quinta das Eiras, serán los restaurantes O Tranquilo, Casa Chano, Lugar da Serra e Ecolagar junto a las panaderías Luisa y Vila dos Viadutos. Los asistentes podrán degustar platos tradicionales como los chocos en su tinta o con arroz, a la plancha, choco en empanada de trigo o millo, choco á feira, y también otros más originales como choco con salpicón de marisco o con garbanzos. También se podrán adquirir en la carpa los productos de Anaquel Gourmet, Paladarqueso, Filloas María y artesanía de Lelate.

El evento, que cuenta con la declaración de Interés Turístico de Galicia, fue presentado ayer en la oficina de Turismo con la participación de la alcaldesa, Digna Rivas, y la concejala de Cultura e Turismo, Rita Pérez, así como una representación de los hosteleros de la villa. También estuvieron presentes dos de los fundadores de la fiesta, Manolo Conde y José Manuel Durán.

Esta edición ofrecerá una variada programación cultural, en la que el público podrá disfrutar de actuaciones musicales, baile y actividades variadas durante los tres días de celebración. «Por suposto, durante estas xornadas, o noso protagonista será o choco de Redondela, o noso produto por excelencia, o mellor choco do mundo, capturada nas augas da Enseada de San Simón», destacó Digna Rivas.

Un pregón con mucho humor

El día grande de la fiesta, el domingo 11, tendrá una pregonera con mucho humor, Virtudes «A Repunante», personaje de la periodista y humorista viguesa María Foscaldo.

Rivas aprovechó la oportunidad para «agradecer a todas as persoas que fan posible esta festa, xa que a colaboración entre a veciñanza, os negocios locais e o Concello é moi importante para que esta festa gastronómica sexa un éxito e consolide a Redondela como un referente na promoción dos produtos do mar galegos». «O choco é o noso produto por excelencia, somos coñecidos como choqueiros e choqueiras en todo o mundo, e iso é posible grazas ao gran traballo dos mariñeiros e mariñeiras da Confraría de Redondela que traen do mar este excelente produto», puntualizó la alcaldesa.

Al igual que en los años anteriores, la empresa local Eurored será la encargada de engalanar las calles para la celebración con redes y otros aparejos mariñeros. La regidora destacó el trabajo que realiza Eurored en este sentido y agradeció «aos seus propietarios e ao seu director a colaboración e axuda que nos adican cada ano».

Rutas a San Simón

Además de la oferta gastronómica también contará con un amplio programa musical, en el que destacan los conciertos de la Orquesta Mondragón, O Sonoro Maxín y una verbena con el Combo Dominicano.

También se organizarán visitas guiadas a la isla de San Simón con salidas a las 12.00, 17.00 y 18.00 horas a 6 euros por persona. Los billetes pueden adquirirse en el museo Meirande (tf. 986 458891) y en la oficina de Turismo de Redondela (tf. 986 401713). En caso de agotarse las plazas la navieira ofertará nuevas visitas a través de su página web www.crucerosangel.com.