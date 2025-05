Tomiño intensifica la vigilancia ambiental ante los vertidos en fincas y plantaciones

El Concello de Tomiño busca conseguir la convivencia entre agricultores y vecinos mediante un seguimiento exhaustivo de las actividades agrícolas y ganaderas dentro del municipio. A este respecto, el departamento de Medio Ambiente ha intensificado su vigilancia tras identificar en los últimos días varios vertidos en fincas y plantaciones que afectan a zonas próximas a las casas.

Una vez detectadas estas incidencias, el Concello actuó con diligencia y trasladó inmediatamente la información a la Consellería de Medio Rural de la Xunta al considerar que es la autoridad competente para investigar y sancionar, en el caso de detectar incumplimientos de la normativa, este tipo de prácticas. Por el momento, fueron remitidos dos casos concretos, documentados con pruebas recogidas por los servicios municipales.

El gobierno local subraya que este problema, en parte responsable de las plagas de moscas en varias zonas del municipio, no es nuevo ni exclusivo de Tomiño. De hecho, la alcaldesa Sandra González solicitó diversas reuniones tanto a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) como a la propia Xunta, para establecer canales de colaboración entre los concellos y reclamar una respuesta coordinada y eficaz. «Llevamos años alertando de esta situación, y todavía no hemos visto ninguna actuación decisiva de la Xunta. No podemos permitir que el abandono institucional siga perjudicando a los vecinos o al medio natural del que depende nuestra calidad de vida», afirmó la regidora.

Además de su labor de seguimiento, el Concello de Tomiño reforzó su colaboración con el grupo de investigación de biología ambiental de la Universidad de Vigo, que ya realizara un estudio-diagnóstico sobre los efectos de estas prácticas agrarias en la salud ambiental del municipio. Este grupo participará ahora con la asistencia técnica en la mesa de trabajo por la convivencia entre el sector agrícola de Tomiño y los vecinos, impulsada por el Concello para implantar medidas de prevención y control, aunque se insiste que la solución definitiva exige el ejercicio de las competencias autonómicas.

El BNG presentó recientemente una iniciativa en el Parlamento de Galicia para que la Xunta «asuma sus competencias en el medio rural» y se pronuncie sobre qué medidas piensa tomar frente a la problemática de las plagas de moscas que tantos quebraderos de cabeza están dando a Tomiño, especialmente en las parroquias. Además, la iniciativa busca clarificar la posición de la Xunta sobre los criterios de implantación de los viñedos que la administración autonómica autoriza sobre la convivencia que se debe garantizar con la población local, así como la aplicación de productos fitosanitarios.