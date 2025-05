El apagón de dos días y medio de Carlos

¿Quién le iba a decir cuanto tomó su Alvia a las 8.00 de la mañana del lunes en Almería que tardaría dos días y medio en llegar a Gondomar? Juan Carlos Gómez Fernández todavía no se creía ayer la odisea que vivió para volver a casa, en la parroquia de Borreiros, desde su puesto de trabajo en la ciudad andaluza. El regreso se prolongó hasta casi dos días y medio, hasta las 14.00 del miércoles y fueron varias las aventuras y desventuras en el viaje. Desde permanecer siete horas a la intemperie tras el desalojo del tren hasta pasar la noche en una estación lóbrega y desesperarse en Madrid para conseguir tomar otro convoy a Galicia. No le validaban el billete y acabó colándose en un vagón.

Carlos es jefe de máquinas en el servicio de remolcadores del puerto de la capital almeriense y pasa 30 días allí y otros tantos en casa. La aciaga jornada del apagón le tocaba el regreso. Aunque casi siempre lo hace en avión, esta vez tramitó los billetes de ferrocarril porque le encajaba mejor la combinación. De Almería a Madrid en Alvia y en AVE de Madrid a Ourense, donde ya lo recogería la familia.

El plan de viaje se trastocó, junto con la existencia de toda la Península Ibérica, a las fatídicas 12.33. El vehículo, que combina la tracción eléctrica y diesel, «pudieron moverlo 5 kilómetros hasta la estación más próxima, en el municipio de Puente Genil, provincia de Córdoba, lejos de la ciudad, en medio de la nada», relata. «Nos dijeron que teníamos que desalojar el tren con el equipaje. Nosotros preguntábamos qué pasaba y no nos decían nada. Empezaron a llegar noticias de que no había electricidad en toda España y en algún otro país europeo y salimos las cerca de 200 personas a la estación», recuerda.

Las comunicaciones empezaban a fallar y los nervios a crecer entre los pasajeros. Fue entonces cuando «nos mandaron a cuatro vigilantes de seguridad para echarnos de la estación. Les preguntábamos qué estaba pasado y nos decían que no podían darnos información». «Te puedes imaginar cómo estaba la gente, con niños pequeños, personas mayores...» Todos ellos pasaron «siete horas a la intemperie, al sol y al viento, en medio de un descampado sin comida ni bebida». «Había que calmar al personal porque no podíamos comunicarnos... Mi preocupación era saber cómo estaba mi familia», explica.

La estación de Puente Genil, la noche del lunes. / Cedida

Fue a las 20.00 horas cuando «algún responsable decidió que podíamos estar dentro de la estación y, a la media hora, llegó la Policía Local y la Guardia Civil , que se portaron muy bien con nosotros, a traernos mantas, sandwiches y fruta para comer y pasar la noche». El pasaje permaneció en la terminal hasta las 8.00 del martes, momento en que «vino un tren para llevarnos a Madrid».

Caos en Chamartín

En la capital española vivió otro cúmulo de despropósitos. «Nos llevaron a Atocha y allí nos dijeron que nos buscáramos la vida porque ni siquiera sabían qué trenes de cercanías funcionaban, un caos. Yo me fui a Chamartín para coger el tren a Galicia, pero eran justo los únicos que no funcionaban. Había al País Vasco, a Cataluña... pero no a Galicia», explica.

Pasaban las horas y seguía sin solución así que decidió irse a un hotel «para darme una ducha y estar pendiente desde allí a ver si se resolvía el tema, porque me decían que no sabían cuándo habría otro tren a Galicia».

Lo que sí le aseguraron en ese momento es que podría tomar el primer viaje sin necesidad de sacar un nuevo billete porque servía el que había comprado para el lunes. «Pero tampoco fue así. Por la mañana, cuando fui a buscar el billete que había comprado en la app de Renfe habían desaparecido todas mis operaciones de los últimos tres meses. Supongo que cuando llegó el momento de las reclamaciones no aparecía nada, qué casualidad», señala indignado. Tuvo que enfrentarse al personal de taquilla para conseguir que comprobasen la operación de compra del tique con tarjeta y, a continuación, «la misma persona que el día antes me había dicho que servía el billete del lunes, me dice que ya no».

No se lo pensó un minuto más y se dirigió a los andenes para coger «el primer tren que se dirigiese a Galicia, a las 8.30». «A los que comprobaban el billete les dije: ‘Yo me voy a ir sí o sí, tendréis que llamar a la Policía’». Y se coló en el AVE que salía hacia A Coruña. «Fui de pie hasta que se empezó a bajar gente en Zamora y me pude sentar. Y en Ourense me bajé y me recogieron mis hijos».

Tranquilo ya después de tanta tensión, reflexiona sobre «el caos organizativo de Renfe», sobre «lo vendidos que estamos ante una emergencia nacional» y sobre la miseria humana de quienes «se fueron a la estación de Chamartín y al ver tantos gallegos tirados sin tren se ofrecían a traernos en coche por 800 o 1.000 euros. En fin».