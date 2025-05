«Vermús de barrio» hoxe e o domingo Nigrán

O programa de «Vermús de barrio» que organiza o Concello de Nigrán para gozar da mellor música en directo ao aire libre en horario familiar continúa hoxe. Bandas locais integran o cartel que hoxe leva a Awen á Praza da Biblioteca ás 12.30. O domingo, día 4, serán os Groovin Folks os que actuarán na Praza do Concello á mesma hora. En caso de choiva calquera dos dous espectáculos serán adiados. O ciclo seguirá o día 11 de maio con Three Roosters diante do mural de Lula Goce na Ramallosa.