Os maios florecen en Baiona

Era moita xente en Baiona a que agardaba para ver de novo cantar os maios. Grazas a un grupo de veciños que decidiron devolverlles un costume que se perdeu hai preto de medio século na vila pudieron volver a entoar aqueles retrousos da nenez, de cando os levaban porta a porta a cambio dunha propina.

Hoxe voltaron sair con aquelas coplas, pero non polas cases, senón polas rúas e prazas da vila.

Un momento do desfile dos maios en Baiona. / Pablo Hernández Gamarra

Vestidos de branco e portando o maio elaborado no baixo dunha vivenda local con fiúncho e flores, os membros da comparsa encheron Baiona de música e de primavera.

A saída tivo lugar no barrio da Anunciada e a primeira parada, para convidar ao baile, no adro de Santa Liberata. A comitiva seguiu ata San Xoán, en pleno casco histórico, e despois de botar alí unhas pezas continuou ata a Praza do Concello, onde se xuntaron ducias de persoas para aplaudir a iniciativa.

Implicar os colexios e o Concello

Como contaba o músico Moncho Pazos, a intención destes veciños é fixar esta festa da chegada da primavera no calendario cultural local e, para iso, esperan “involucrar tamén os colexios e o Concello”. Os baioneses máis veteranos seguro que llo agradecen.