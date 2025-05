Pincelada de color en Redondela

Redondela dio este jueves una colorida bienvenida a la primavera con sus tradicionales maios. Una fiesta en la que han participado un total de 23 figuras vegetales artísticas realizadas por colectivos vecinales y culturales de todo el municipio que han atraído a centenares de personas a la Alameda, coincidiendo con una jornada soleada que ha permitido lucir con todo su esplendor las artísticas creaciones.

Los participantes comenzaron desde primera hora trasladando los 'maios' hasta su ubicación en los distintos espacios del céntrico parque, presidido por un palco en el que durante toda la mañana fueron escenificando los distintos grupos las coplas para su valoración por parte del jurado.

Los 'maios' colorean Redondela / Pablo Hernández Gamarra

Entre las figuras vegetales, además de los tradicionales conos y cruceiros, han llamado la atención los artísticos, como uno que representaba el viaducto antiguo del ferrocarril y otros que mostraba un carro de bueyes, una pareja de redeiras, un hórreo, una batea, un alambique, una abubilla o incluso el miliario romano de Vilar.

La asociación de vecinos de Soutoxuste (O Viso) estuvo durante los últimos quince días preparando sus dos maios, una abubilla sobre el tronco de un árbol y un gran cono. «É o resultado do traballo dunhas 75 persoas, entre elas unha trintena de nenos, xunto cos seus pais e avós. No noso caso é unha actividade interxeracional na que participan moitas familias», indica Paulo Jablonski, que explica que la idea de representar una abubulla surgió porque «trátase dun ave migratoria que pode avistarse en Redondela todas as primaveras».

Los autores del carro de bueyes, la Peña Xan Carallas de Quintela, quiso recordar la antigua tradición cuando se bajaba de las parroquias cargados de toneles de vino, rosquillas y distintos productos. Además, también elaboraron un enorme alambique vegetal y un cono del amor. «Chamámolo así porque, para dar un toque orixinal, colocamos uns corazóns na parte superior», apunta Francisco Javier Bernárdez , «Barri».

Otro de los maios, realizado por el ANPA del colegio Porto Cabeiro, mostraba el miliario romano de Vilar-Santiaguiño, que en las últimas semanas fue objeto de polémica entre Redondela y Mos. «Reivindicamos que é un elemento patrimonial de gran valor debe seguir sendo marco de fronteira entre ambos os concellos», explica José Manuel Lago, que destaca el toque de retranca, con un letrero «Non me movas os marcos».