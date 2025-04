Digna Rivas se someterá el próximo lunes a la cuestión de confianza

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, se someterá el próximo lunes, 5 de mayo, a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto municipal. Esta era la única opción que le quedaba para sacar adelante el documento económico al gobierno en minoría de PSOE y AER, ya que solo cuentan con ocho concejales frente a los trece que suman PP (10) y BNG (3).

La oposición rechazó en el pleno del pasado 25 de abril el proyecto de presupuestos para 2025, un contratiempo que supondría el bloqueo de numerosas inversiones. El documento económico, el más alto de la historia en el municipio, alcanzaba los 22,6 millones de euros, una cifra que incrementaba en 2,4 millones (un 12%) respecto al último aprobado en 2022. La regidora apostó por la vía de vincularlos a una moción de confianza porque considera que las cuentas presentadas eran «as mellores para os veciños e fundamentais para seguir avanzando».

El pleno extraordinario se celebrará el próximo lunes a las 20.00 horas en el auditorio del Multiusos de A Xunqueira. En caso de que perdiera la confianza, los grupos de la oposición dispondrían de un mes para plantear una moción de censura y presentar un candidato alternativo a la Alcaldía. Si en ese periodo de tiempo no alcanzasen un acuerdo —que sería lo lógico, ya que las relaciones entre PP y BNG son nulas—, el presupuesto quedaría automáticamente aprobado.

Rivas insiste en que no tiene «ningún apego ao cargo» y que se debe únicamente a los ciudadanos del municipio «que foi a que me escolleu democraticamente como alcaldesa». Asimismo lamenta que la oposición rechace las cuentas «sin propoñer alternativas», ya que asegura que tanto PP como BNG conocían el documento con semanas de antelación «e non fixeron ningunha proposta para melloralo». Ante esta situación considera que lo que busca la oposición «é afogar a este goberno, e o único que fan é prexudicar aos redondelanos».