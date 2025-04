Os maios volven a Baiona

“Maio florido/cheo de rosas/aí ven o San Xoán/que as trae máis fermosas”. As xeracións baionesas máis veterás recoñecerán perfectamente este retrouso. Son parte dunha das coplas que cantaban porta a porta cada 1 de maio. Baiona tamén tivo tradición de maios, aínda que desaparecese hai cerca de medio século. Un grupo de veciños vaina recuperar mañá xoves. Levan días traballando na elaboración do maio co que percorrerán as rúas e prazas e tamén nas pezas que interpretarán.

Son algo máis dunha ducia de baioneses afeccionados á música tradicional, algúns membros do grupo A Seneira, ou dos Cantos de Taberna A de Sabas, e mesmo das peña celtista Arribada Celeste, os que decidiron devolverlle á real vila aquel costume popular de celebrar a chegada da primavera con flores e música.

“O que queremos é que os maios volvan a ser parte das celebración populares locais e para iso trataremos de involucrar os colexios e o Concello para o ano que vén"

Moitos deles “saiamos de nenos por aí cantar, o máis cedo posible, para non pisarnos as casas. Timbrabamos, cando abrían dicíamos ‘vimos cantar o maio’, se dicían que si cantabamos e dábannos unha propina. Logo marchabamos e iamos merendar coa recaudación”, lembra o músico Moncho Pazos, un dos promotores da iniciativa.

Percorrido

A comitiva sairá este xoves ás 12.00 do mediodía do barrio da Anunciada. Baixarán en dirección ao centro e farán a primeira parada en Santa Liberata. “Cantaremos tres pezas: a do maio propia de Baiona, unha muiñeira con coplas referentes ao maio e outra peza de baile con referencias tamén á primavera”, adianta Pazos.

O maio de Baiona toma forma. / /

Convidan a toda a veciñanza a participar nesta festa de cantigas e flores e esperan que a cita quede fixa no calendario cultural baionés. “O que queremos é que os maios volvan a ser parte das celebración populares locais e para iso trataremos de involucrar os colexios e o Concello para o ano que vén”, subliña.

Moncho Pazos foi o encargado de preparar as pezas que se interpretarán a partires das coplas orixinais de Baiona, ás que lles puxo música, e tamén doutros puntos da xeografía galega onde os maios seguen vivos. Os ensaios tiveron lugar no Liceo Marítimo de Baiona, que lles cedeu un espazo. Outros membros do grupo encargáronse de recoller o fiúncho, as flores, montar a estructura cónica de madeira e de cubrilo e decoralo.

Coma hai cincuenta anos, foi un traballo en equipo, aínda que menos precario. “De nenos roubabamos os paus para montalo nas obras”, ri Pazos.