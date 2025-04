Ana Pastor: «La lamprea podría ser una ‘influencer’ sin ‘lifting’»

«La fiesta de la lamprea es un acto de afirmación cultural», aseguró la ex ministra de Fomento y antes de Sanidad, Ana Pastor, durante la lectura del pregón que abrió ayer la degustación arbense.

Fogones de lamprea, ayer, en Arbomostra. | Anxo Gutiérrez

La plaza estaba llena de gente que había acudido a escucharla en su discurso desde el balcón de la consistorial, un rito que, cada año, da paso a dos días de exaltación culinaria de un pez prehistórico que, en los últimos años, escasea.

«Estoy feliz porque estoy en el corazón de esta tierra rica en tradiciones, en historia, es un regalo que me entregáis y que permanecerá para siempre en mi memoria», aseguró la pontevedresa nada más empezar.

La pregonera se refirió al Miño como «un río sabio, que nos ofrece su tesoro más preciado» para continuar halagando a la propia reina de la fiesta, a la que se refirió como «un pez que parece salido de un cuento de meigas, que sabe a gloria... La lamprea es mucho más que un manjar, es cultura, es historia y es identidad...»

Para poder asegurar que el sabor único de la lamprea no tiene que ver con su aspecto, Pastor usó varios símiles. «La lamprea, sin lifting y sin selfis favorecedores podría ser la nueva influencer de las redes, si se lo propusiera» , dijo. «No es un amor a primera vista, mucha gente la ama pero aún no lo sabe, la ven por primera vez y dicen eso no lo como de ninguna manera, la prueban y, oh sorpresa!, entonces el amor surge de inmediato, y después se acaban chupando los dedos...». En el mismo sentido destacó que «la lamprea no compite por la imagen, compite por el sabor», y añadió «es Galicia pura, es misteriosa, es intensa, y es diferente... un bocado que no pide belleza sino que pide memoria, con recetas que no se escriben, se heredan». «En tiempos de filtros y sonrisas de posados, la lamprea no compite por likes ni se disfraza para gustar, no es bella según el algoritmo pero es auténtica como el río que la cría, no necesita aparentar porque es sabor puro...»

Antes de la pregonera intervino el alcalde de Arbo, Horacio Gil, que se mostró preocupado por la falta de capturas de los últimos años y la necesidad de buscar soluciones. «temos que comprometernos máis e conxuntamente para adoptar medidas y recuperar a lamprea e que esta baixada de capturas sexa só un ciclo e voltemos a normalidade».

Entre las personalidades que ayer acudieron a Arbo destacan el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles: el subdelegado del Gobierno, Abel Losada; el presidente de la Diputación Luis López, el almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, Gonzalo Villar, o el comandante Naval del Miño, Andrés Díaz-Ripoll, así como directores generales, cargos militares, alcaldes y alcaldesas de la comarca, entre otros.

La fiesta continuará hoy domingo, el día grande. Además de la degustación en Arbomostra, un gran número de asistentes decide probar el ciclóstomo en restaurantes de la localidad.