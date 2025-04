«Proyectos como el de Artistea son imprescindibles»

El dibujante Miguelanxo Prado ha participado en la segunda edición de Artistea, la residencia de artistas municipal de Ponteareas. El artista impartió una masterclass en el que tanto los residentes como el público general que asistió pudieron resolver alguna de las dudas sobre el sector.

—¿Cómo valora la experiencia en Artistea?

Estupenda. En este tipo de proyectos siempre son muy generosos en cuanto a la relación que provocan los propios participantes. Tiene un efecto esponja de recibir la fuerza de esa gente que está comenzando su carrera. Además, los proyectos de los participantes son todos muy interesantes.

—Una de las cuestiones en las que se centró fue en la propiedad intelectual, ¿no?

Sí. Las ideas son patrimonio personal y si esas ideas se desenvuelven en forma de creación artística, pues actúan del mismo modo. Son importantes los derechos del autor. Es una propiedad inmaterial que se mantiene durante toda la vida del creador.

—¿Cuáles fueron algunas de las preguntas más repetidas?

La incerteza de cómo poder vivir de la creación. En este último decenio, estamos asistiendo a una crisis encubierta a todos los niveles. Los artistas no somos los únicos, pero sí que el 99% de los artistas lo son en calidad de autónomos por lo que no hay artistas a sueldo, por así decirlo. En el sector no hay un ritmo de continuidad. Es complicado conseguir financiaciones o que se apueste por el talento nuevo. Deben armarse de una mentalidad de resistencia y de resiliencia y escapar de esos discursos de «coach». Se sentían en parte timados por esos discursos de que si te esfuerzas, puedes. Y eso no es del todo así. No está todo en tus manos. Tiene de tramposo que culpabiliza a la propia persona. Es posible que no se consiga editar porque las circunstancias son muy malas.

—¿Cómo valora la iniciativa de Artistea?

Son fundamentales. Es imprescindible que las instituciones participen en esto porque no podemos dejar todo en manos de la iniciativa privada. Estoy feliz de que una parte de mis impuestos sirvan para que un Concello pongan en marcha este tipo de proyectos.