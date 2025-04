Digna Rivas presenta una moción de confianza vinculada a las cuentas

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, tras el rechazo de la oposición a los presupuestos municipales de 2025, anunció ayer que se someterá a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas. Como era previsible, ya que era la única opción que le quedaba para sacar adelante el documento económico al gobernar en minoría, la regidora apuesta por esta vía porque entiende que estas cuentas «son as mellores para os veciños e veciñas de Redondela».

La próxima semana se anunciará la fecha del pleno extraordinario. En caso de que perdiera la confianza, los grupos de la oposición dispondrían de un mes para plantear una moción de censura y presentar un candidato alternativo a la Alcaldía. Si en ese periodo de tiempo no alcanzasen un acuerdo —que sería lo lógico, ya que las relaciones entre PP y BNG son nulas—, el presupuesto quedaría automáticamente aprobado.

Rivas subraya que no tiene «ningún apego ao cargo» y que se debe únicamente a la ciudadanía de este municipio «que foi a que me escolleu democraticamente como alcaldesa». Los presupuestos elaborados por el bipartito (PSOE-AER) ascienden a 22,6 millones de euros y son los más altos de la historia del municipio, con un incremento de casi 2,5 millones con respeto al anterior de 2022.

Respecto al rechazo por parte de los grupos de la oposición, la dirigente municipal señala que tanto PP como BNG «coñecían o orzamento desde hai semanas e non fixeron ningunha propostas». De esta manera, considera que lo que busca la oposición con esta negativa «é afogar a este goberno, e o único que fan é prexudicar a Redondela». Rivas justifica que estas cuentas municipales son «fundamentais para seguir avanzando, para poñer en marcha proxectos de futuro como o litoral de Cesantes, e para dar resposta ás necesidades dos veciños e veciñas» y asegura que desde el gobierno local «imos seguir traballando con máis forza ca nunca, e non imos perder nin un minuto». «Creo no noso proxecto e vou esgotar o mandato, traballando por e para Redondela como fixen sempre», subraya.

La mandataria local defiende sus cuentas al destacar que están enfocadas en «as persoas e, sobre todo, sostibles e xeradoras de riqueza e actividade económica». El documento dedica 2,8 millones a políticas sociales, con un incremento en el servicio de Axuda no Fogar de 300.000 euros, y mantienen actividades con mucho éxito como las de envejecimiento activo en todas las parroquias.

Tarxeta social

Como ya expuso la semana pasada, una de las novedades incluidas será la Tarxeta Social, para canalizar ayudas asistenciales a personas y familias en situación de riesgo. También se duplica la partida para los comedores escolares y se mantiene el servicio de transporte a los institutos para alumnado de Bachillerato que no disponen del bus de la Xunta.

También suben las cuantías para los presupuestos participativos desde los 180.000 a los 260.000 euros, y un 60% en las inversiones para saneamiento.