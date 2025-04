El PP critica el retraso que acumula la segunda fase de la senda verde de Chapela

El grupo municipal del PP de Redondela denunció ayer el retraso que acumula el inicio de las obras de la segunda fase de la senda verde de Chapela, algo que atribuyen a la «mala conciencia» del gobierno local «por negarse a recibir e a recoller as suxestións dos veciños afectados».

El portavoz popular Javier Bas asegura que «é moi sospeitoso que unha achega concedida o 19 de abril do ano pasado pola Diputación para unha obra de interese que ademais foi adxudicada o pasado mes de outubro, hai máis de seis meses, aínda non comezara, pero entendemos que débese ao temor do goberno local á posible contestación social e malestar dos veciños, aos que non reciben nin escoitan para incorporar as súas demandas razonables ao proxecto por razóns que ninguén entende», puntualiza.

Los concejales del PP mantuvieron ayer una reunión con los vecinos del barrio de Angorén para recoger sus sugerencias y trasladarlas al pleno a través de un ruego, al igual que hicieron hace cinco meses. Entre las cuestiones planteadas figuran la recogida de las aguas, la privacidad de las casas, la garantía de los accesos, la reparación de las escaleras y la limpieza del entorno, entre otras.