Un nuevo vial conecta Chandebrito y Camos por el parque forestal

Un camino de tierra reconvertida en carretera conecta en pocos minutos las parroquias de Camos y Chandebrito. El Concello de Nigrán ha asfaltado una pista del parque forestal Os Matos-Río Táboas para garantizar el acceso rápido de vehículos de emergencia, tanto bomberos como ambulancia, a los barrios de As Rozadas y O Sobral, en caso de incendio o de cualquier otra incidencia.

El nuevo vial sirve además de atajo a los vecinos de ambos núcleos, que evitarán dar un rodeo kilométrico por la carretera de San Roque, para desplazarse al centro urbano.

«A pista que existía era realmente impracticable, non se podía usar para ir en coche, e iso era un problema en caso de que se declarase algún lume no corazón do parque forestal, que conta ademais con vivendas nos seus extremos», explica el alcalde, Juan González, que incide en que se trata de un gran cambio para «dous barrios separados agora por menos de 2 quilómetros que triplicaban esa distancia».