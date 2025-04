Rivas no podrá aprobar el presupuesto al adelantar el BNG su voto en contra

El gobierno bipartito (PSOE-AER) de Redondela no podrá aprobar hoy en el pleno su proyecto de presupuestos para 2025, después de que el BNG adelantara ayer que votará en contra. Con el rechazo seguro del PP, el gobierno en minoría de Digna Rivas nacesita el apoyo de los tres ediles nacionalistas para sacar adelante las cuentas. Pero, como era previsible, después de que el BNG rompiera sus relaciones con los socialistas a finales de enero ahora tampoco les aprobará sus cuentas.

«Trátase dunha proposta enganosa que non atende ás necesidades e demandas reais da veciñanza redondelá», justifica el portavoz nacionalista Xoán Carlos González, que considera que los presupuestos «consolidan o interese privatizador do bipartito PSOE e AER». En este sentido, señala que además de pagar a concesionarias por la piscina municipal, la recogida de basura, el agua, el saneamiento o el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) «destínanse ata 800.000 euros a novas privatizacións a empresas de limpeza de camiños e praias e vixianza dos areais do Concello”.

González también acusa al bipartito redondelano de «pretender amosarse como bos xestores aumentando o remanente, cando o que amosan é a súa incapacidade para executar gastos en partidas dos orzamentos do ano 2022 actualmente vixentes». Y pone como ejemplos que en la liquidación de 2024 en la partida de emergencia social ahorraron 70.000 euros, en subvenciones a clubes dejaron 100.000 euros sin gastar, o en ayudas a los centros parroquiales ahorrando otros 18.000 euros. «Este goberno leva dous anos desconectado da realidade», subraya.

Otra de sus críticas apuntan a los fondos destinados a los presupuestos participativos, que en este presupuesto contemplan 260.000 euros. «Papel mollado posto que o pasado ano só gastaron 25.000 euros dun total de 180.000 euros», insiste.

El edil nacionalista señala que el PSOE «terá que seguir negociando co PP para acadar a súa abstención. De non ser así, o único que se evidencia e que nos seus anteriores encontros únicamente pretendían asfixiar ao BNG».

Por último reafirma su compromiso «para seguir traballando polos intereses dos e das redondelás, dos colectivos e asociacións», indica González.