Los jugadores del CD Cesantes no aceptarán «parches» en el campo

El Club Deportivo Cesantes no aceptará remiendos en el campo de fútbol de A Gándara, ubicado en la parroquia redondelana de O Viso. Así lo dejaron claro los jugadores de las distintas categorías y aficionados durante una protesta ante la Casa Consistorial de Redondela por las deficiencias que presenta el terreno de juego a pesar de que fue reformado en 2020.

El gobierno local aseguró la semana pasada que las instalaciones están en garantía, por lo que la empresa constructora se encargará de repararlo. En este sentido detallaron que se repasarían todas las juntas de los tapetes para asegurar su correcta unión, se reforzarán los anclajes de la baranda perimetral y se cambiarán los focos de iluminación que se encuentran averiados.

Sin embargo, desde la directiva del club de fútbol han trasladado su desacuerdo con la actuación a través de las redes sociales ya que, según indican, «lo que se va a hacer es pegar unas tiras de césped donde están separadas las planchas», algo que califican de «parches». En su opinión, esta reparación no supone una solución al problema, «ya que dentro de dos meses el campo va a seguir igual».

Levantar todo el césped

Desde el club explican que el problema es más complejo, «porque está en la base del terreno de juego, que no se hizo bien», y aseguran que la única solución pasa por levantar todo el césped artificial para cambiar el firme. Además advierten que la garantía del campo termina en agosto, por lo que no pueden aceptar una reparación que no sea definitiva.

El concejal de Deportes, Iván Vallés, trasladó a finales de marzo a los responsables del CD Cesantes las gestiones realizadas con la empresa contratista, Zona de Obras S.L., que se comprometió a enmendar los daños del campo. Y la propia alcaldesa, Digna Rivas, recalcó que el Concello «exigirá que el campo quede en perfectas condiciones».