Las ostras de Arcade, valor seguro

El delicioso sabor a mar de las ostras de Arcade atrajo ayer a miles de personas a esta localidad de Soutomaior para disfrutar de las distintas variedades que ofrece la fiesta dedicada a este molusco bivalvo, una de las citas gastronómicas más importantes del sur de la provincia, declarada de Interese Turístico Galego desde 2012.

La carpa de degustación presentó un lleno absoluto desde el mediodía, animada por el buen tiempo y los conciertos de las bandas Artística y Cultural de Arcade, mientras los stands no paraban de despachar raciones. La mayoría de los asistentes se decantaron por la ostra al natural, aunque también fueron muchos los que apostaron por la gastro experiencia OsTrés, conformada por tres veriedades a base del molusco: ostra «A Touca» a la gallega con ramallo de mar, ostra adobada en salsa teriyaki sobre crema de aguacate y caviar de arenque y ostra en escabeche tradicional. Unos platos cocinados por el Calidus Catering que lidera el chef local Joaquín Lema y que fueron un éxito en esta edición. Todo ello maridado con los vinos albariños locales Noelia Bebelia, María Vinyals y Quinta da Eiras.

Un grupo de personas muestran sus raciones. / Pablo H. Gamarra

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, subió al escenario para presentar al pregonero, el monologuista Celso Fernández «Celsiño», y aprovechó para agradecer el «enorme traballo realizado polos funcionarios do Concello, ostricultores, adegueiros e todas as persoas que tiveron que estiveron involucradas con esta edición e fixeron que fose un rotundo éxito». Lourenzo se mostró «orgulloso do seu pobo» y del «cariño co que trata e co que se vive a Festa da Ostra». También realizó una mención especial para Joaquín Lema, por su implicación con esta cita gastronómica, consolidada entre las más importantes de Galicia.

Celsiño, lalinés de nacimiento aunque afincado en Soutomaior, comenzó su intervención apelando a su sorpresa por ser el pregonero de esta edición: «Como me dixo hai pouco o meu amigo zamorano e grande contador, José Luis Gutiérrez, cando eu lle contei a miña sorpresa porque me encargasen este pregón a min, unha persoa do interior e non da costa, el díxome, e como non, se no interior estivestes sempre condenados ó ostracismo».

Unas personas disfrutan de las ostras y la empanada en la fiesta. / Pablo H. Gamarra

El pregonero habló de las ostras «como falaría das castañas do castiñeiros, un froito gardado nun envoltorio protector que, como conta Quico Cadaval, nos soutos da costa varean en verde coma se fosen oliveiras, para que a castaña non se pudra ó caer ó chan. A xente varea as pólas para que caian os ourizos e ábrenos coas mans, porque as espiñas en verde inda non pican. Abrir e comer directamente do mar unha ostra é coma comer unha castaña apenas cocida en leite ó que lle engades unha area de sal». Y mostró su satisfacción porque «Arcade é capaz de facer democrática a ostra, xa que nesta festa podemos comer coma reis e coma curas».