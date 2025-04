A escritora Diana Vilas fala sobre Castelao en Redondela

A escritora e investigadora Diana Vilas, autora de varios libros sobre Castelao, estará hoxe ás 19.30 na Oficina de Turismo de Redondela para ofrecer a conferencia «O álbum dos nenos de Castelao». Vilas fará unha aproximación á representación que fai Castelao da infancia. O acto está organizado polo Servizo de Normalización Lingüística e a entrada é libre.

O acto forma parte do programa Ano Castelao, que celebra Redondela co gallo do 75º aniversario do seu pasamento con conferencias, homenaxes e teatro. As actividades continuarán o 30 de maio coa conferencia de Iria Friné sobre “A cartelaría do Estatuto do 36. Castelao”. Xa no mes de xuño, o día 4, o Concello colaborará co CEIP Alexandre Bóveda (Angorén-Chapela), na celebración do aniversario de Alexandre Bóveda, coa participación das fundacións Castelao e Bóveda. Tamén se celebrará un acto de homenaxe ao redor das orixes da escultura de Castelao que preside a alameda. A estatua erixiuse en Redondela en 1987 por subscrición popular, e foi a primeira de corpo enteiro que se realizou do insigne galeguista.