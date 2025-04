Tras presentar un documento acompañado de cerca de un millar de firmas para solicitar mejoras en saneamiento y suministro de agua, la Plataforma por un Gondomar con Servizos ha recibido respuesta por parte de Augas de Galicia, que atribuye al «Concello a prestación dos servizos esenciais, entre eles abastecemento de auga potable e a evacuación e tratamento das augas residuais». Los integrantes de la agrupación vecinal lamenta que «agora a Xunta tamén lle dá as costas á veciñanza».

Entienden «que as competencias estean delegadas no Concello, o que non comprendemos é como en pleno século XXI hai máis de 4.000 vivendas sen saneamento e que en ningunha administración salte a alarma para porse a resolver o problema».

Recuerdan que la Lei 1/2022 de mejora del ciclo integral del auga indica que Augas puede prestar servizos en caso de que los municipios tengan dificultades, de manera que «se non é a administración local quen mellora a calidade de vida, debe ser a Xunta a que tome cartas no asunto. Os veciños e veciñas non poden estar abandonados».

Por todo ello, mantienen sus movilizaciones y mañana acudirán al pleno previsto a las 10.00 para hacerse ver y oír.

Lamentan que el gobierno local «segue pensando nas fotos para as redes sociais antes que no benestar da veciñanza» y que el PP de Gondomar criticase su protesta ante la Delegación de la Xunta en Vigo.