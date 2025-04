Una peatonalización en Redondela divide al comercio

El proyecto del gobierno local de Redondela para peatonalizar la Praza da Constitución y de las calles Telmo Bernárdez y Figueiral ha generado una división entre los comerciantes de esta zona del casco antiguo de la villa.

La humanización, que contempla la retirada del tráfico con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos, no ha sido bien recibida por muchos de los negocios, que consideran que la prohibición del paso a los vehículos provocará una caída de su clientela.

Aunque la mayoría comparte esta opinión, como demuestra la instalación de carteles contra la peatonalización en sus escaparates, también hay alguno que ve positiva la reforma del vial.

Una pancarta con el lema «Non á peonalización» preside desde hace unos días la calle Telmo Bernárdez a la altura del ultramarinos A Tenda da Regueira. Sus propietarios, José Veiga y Dafna Figueroa, han iniciado una recogida de firmas en contra del proyecto. «Mucha gente nos apoya porque la peatonalización va a ser perjudicial tanto para el comercio como para los residentes, ya que esta calle la utilizan muchos de los vecinos de Os Eidos y de Reboreda que, cuando se cierre al tráfico, estarán obligados a dar un importante rodeo para llegar a sus casas», explica Dafna.

Un cartel en la calle a favor del proyecto de «humanización». / A. PINACHO

Otra de las críticas es que al no poder circular ni aparcar en esta zona del casco antiguo «la clientela se marchará a comprar a los centros comerciales donde les resulta más cómodo y esto será el fin del comecio local, ya que esto quedará muerto», lamenta.

Unos metros más abajo, en la tienda de regalos O Cruceiro, su dueña Romina López opina igual. «La gente busca su comodidad y si en esta zona no hay accesos ni aparcamientos, los clientes dejarán de venir. Porque aquí no vivimos solo de los residentes del casco antiguo, sino que mucha de nuestra clientela viene de las parroquias e incluso de otros municipios de alrededor, y si no les damos facilidades los perderemos», indica. Y también advierte del «caos» de tráfico que provocará en la zona de la farola en las horas punta o los días de feria al obligar a pasar todo el tráfico por ese punto.

En la tienda Agro Os Eidos, Fabián Muíños, no solo teme por la pérdida de clientes, sino que va a causar un grave perjuicio a todos los vecinos en Os Eidos. «Aquí reside mucha población, no pueden cerrar el acceso principal sin ofrecer alternativas. Va a obligar a dar importantes rodeos y se producirán atascos a las horas punta», subraya.

Entre los comerciantes que están a favor de la peatonalización solo uno de ellos, Montse Freire, de A Tenda do Avó, quiso expresar sus argumentos. «Es la tendencia actual en casi todos los centros urbanos, y creo que será positiva porque cuando se hacen estas humanizaciones suele beneficiar al comercio, ya que invita a pasear y al final esto atrae a clientes. El ejemplo lo tenemos en O Calvario, en Vigo, donde los comerciantes están encantados, y los vecinos también ganarán en tranquilidad al retirar el tráfico de la calle», concluye Montse.