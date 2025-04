Chandebrito perfila su casco histórico

El casco histórico de Chandebrito toma forma con el empedrado de los viales pendientes de esta aldea tradicional del municipio de Nigrán. El proyecto iniciado en 2019 para poner en valor la parroquia, en especial el entorno del castro, después de los trágicos incendios que acabaron con la vida de dos vecinas y arrasaron todo su monte, enfila la segunda fase.

El adoquinado de los viales más céntricos del enclave ha comenzado esta semana a cargo de la empresa Nature Infraestructuras y Servicios, a la que el Concello ha adjudicado la obra por importe de 126.929, financiados con una ayuda de la Diputación de 2023.

El adoquinado se extenderá por el tramo que faltaba de la rúa Igrexa, por los Camiños das Pedreiras y Buenos Aires, que serán dotados también de saneamiento. En el caso de la rúa Igrexa, se optimizará también el sistema de drenaje para evitar inundaciones en momentos de intensas lluvias..

«A actuación forma parte do plan integral do Concello para recuperar e por en valor toda a contorna do castro que estamos a musealizar. Significa un paso máis na posta en valor dos elementos patrimoniais e etnográficos deste núcleo de aldea tradicional único no municipio, repercutindo nunha gran mellora paisaxística, como se puido comprobar xa no 2019 co primeiro adoquinado”, explica el alcalde, Juan González.

El Ayuntamiento sustituye el aglomerado asfáltico o el deteriorado hormigón por adoquines de granito de 20x10x10 centímetros, además de reconstruir un muro tradicional en riesgo de caerse en As Pedreiras y mejorar el sistema de desagüe de la Rúa Igrexa. Se extenderá además el alcantarillado a los caminos de As Eiras y Soeiro, donde se adecuará la superficie existente.

«Chandebrito é un lugar que foi redescuberto pola cidadanía tras a vaga de lumes de 2017 grazas ao traballo conxunto do Concello, comunidade de montes e asociación de veciños. Cada fin de semana recibe centos de visitantes que suben ata o castro e que se quedan impresionados por este núcleo poboacional tradicional que, con estas medidas, contribuímos a por en valor e a rexenerar”, añade el regidor.