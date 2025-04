Arbo, Crecente y As Neves avanzan en la creación de la Agrupación de Protección Civil Ribeira do Miño

El pleno de la corporación de Arbo ha aprobado por unanimidad el convenio de colaboración con los concellos de Crecente y As Neves para la creación de una Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Según el convenio, el ámbito territorial de la gestión del servicio son los municipios de Arbo, Crecente y As Neves, estando ubicada la base y centro de operaciones de la Agrupación, que se llamará Ribeira do Miño, en el Concello de Arbo.