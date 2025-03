Salceda acuerda con Miño-Sil invertir 685.000 euros en sanear Soutelo

La alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, llegó a un acuerdo con la Confederación Hidrográfica Miño Sil, que preside José Antonio Quiroga, para ejecutar la primera fase del saneamiento de la parroquia de Soutelo, con una inversión de 685.000 euros en las anualidades de 2025, 26 y 27.

Este saneamiento, que financiará en un 95% la Confederación y en un 5% el Concello a través de un convenio entre ambas administraciones, llega quince años después de que se pusiera en servicio la depuradora a la que será enganchado, la EDAR de Guillarei, a 3,5 kilómetros del núcleo de la parroquia y es, por lo tanto, una deuda histórica de las administraciones responsables del ciclo del agua con esta comunidad vecinal.

Según explicó el Ayuntamiento en una nota informativa, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil asumirá una inversión de 650.750 euros y el Ayuntamiento de Salceda 34.250 euros.

La alcaldesa mostró su alegría con esta noticia que llevaba tiempo esperando y destacó que «son moitos meses de xestión coa Confederación Hidrográfica e co seu presidente José Antonio Quiroga nos que a cautela non nos permitíu trasladar a información á veciñanza, pero hoxe estamos xa en condicións de anunciar esta boísima nova co convencemento de que coa mesma satisfacción que a recibimos dende o equipo de goberno será igualmente recibida na parroquia de Soutelo».

La regidora agradeció especialmente a José Antonio Quiroga su buena predisposición y su colaboración para que este convenio pudiera por fin hacerse realidad. La alcaldesa se mostró también consciente de que el proyecto no recogerá el saneamiento en el 100% de la parroquia, pero que sin duda será un primer paso muy importante para dotar de saneamiento a Soutelo, «saldando deste xeito unha débeda histórica coa veciñanza».

Además, en la nota de prensa se destaca que «o equipo de goberno de Movemento Salceda sigue dando pasos importantes na segunda transformación de Salceda nesta ‘lexislatura do saneamento’, na que xa se levan aprobado inversións importantes ao longo de todo o término municipal». En palabras de Marcos Troncoso, concejal de Agenda Ecológica, «quedábanos pendente a parroquia de Soutelo, e logo dun longo traballo por fin se fai realidade. Logo desta boa nova non imos deixar de traballar neste servizo fundamental para que a totalidade do noso territorio poida contar con el o antes posible».

Una vez firmado el convenio con Confederación Hidrográfica, que deberá ser aprobado en el pleno, comenzarán los trabajos de redacción del proyecto previstos en esta anualidad 2025, para echar a andar la ejecución de la obra el próximo 2026 y que pueda estar finalizada en el 2027.